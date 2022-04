Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato anche del capitano granata Andrea Belotti

La situazione contrattuale di Andrea Belotti è tenuta sotto osservazione non solo dai tifosi del Torino ma anche dai dirigenti delle altre squadre, allettate dalla possibilità di acquistarlo a parametro zero. A tenere sotto osservazione il Gallo è anche il Napoli, anche se per la società partenopea non è al momento una priorità. “Belotti è un grande attaccante, ma avendo già Osimhen, Mertens e Petagna non credo che faremo nulla in attacco. Poi non so quello che succederà a giugno” ha spiegato il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli. Va però ricordato che pure Mertens è in scadenza di contratto e il suo rinnovo non è affatto scontato.