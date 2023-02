Calciomercato Torino / ll difensore ha rifiutato l’offerta del club granata: la trattativa non si riaprirà neanche a fine campionato

“Questo matrimonio non s’ha da fare”, dicevano i bruti a Don Abbondio ne I promessi sposi. In questo caso il matrimonio che non si farà è quello tra il Torino e Isak Hien: il difensore svedese ha rifiutato l’offerta della società granata per trasferirsi da luglio sotto la Mole e non non sembra esserci speranza che l’affare possa riaprisi più avanti. La conferma è arrivata dal direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano.

Calciomercato Torino: il no di Hien è definitivo

“Il Torino ci aveva proposto di inserire Hien nell’affare Ilic: non è andata in porto. Ma non sono deluso da questo. Dovesse continuare così, sarà un investimento che porterà risultati” ha spiegato il dirigente (nonché ex calciatore granata) in conferenza stampa. Il difensore svedese a fine stagione con ogni probabilità lascerà il Veneto, anche in caso di salvezza dei gialloblù, ma non imboccherà la strada che porta a Torino.