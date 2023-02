Il rinnovo per il Torino non è in discussione: ora tocca a Juric decidere se firmare e andare oltre l’attuale contratto, in scadenza nel 2024

“Il contratto è pronto, siamo felici di rinnovare e quando sarà pronto me lo dirà”. Prima di lasciare lo stadio Grande Torino, Urbano Cairo torna anche a parlare del rinnovo con Ivan Juric. Non una scadenza imminente, come ricorda lo stesso patron (“Ha ancora un anno e mezzo di contratto”, specifica Cairo) ma certamente un discorso che la società vuole portare avanti, dando la possibilità a Juric di scegliere quando affrontarlo. Parole che sottolineano anche come il peso della decisioni sia tutto di Juric: insomma, impossibile fraintendere, in questo caso c’è un club che vorrebbe prolungare il suo matrimonio con il tecnico e un allenatore che però sta pensando a come continuare.

Certo, l’idillio col gruppo (Juric ha detto di iniziare a sentire finalmente sua questa squadra) potrebbe avere un peso ma più di tutto lo avranno le idee e la programmazione. Ilic è un primo piccolo segnale, un piccolo regalo all’allenatore. Che ora dovrà decidere cosa fare del suo futuro, se andare oltre questa stagione o se chiudere con anticipo la sua avventura granata.