Ecco chi è Oscar Cortes, giocatore offensivo colombiano del Millonarios classe 2003 che interessa ai granata

Dopo l’eliminzaione in Coppa Italia, il Torino può ancora sperare in un piazzamento in zona Europa in campionato. Per raggiungerlo servirà una maggiore concretezza, soprattutto in fase offensiva. I granata arrivano dalla vittoria contro l’Udinese (1-0) e dalla sconfitta contro il Milan (0-1), lunedì alle 20:45 la sfida in casa contro la Cremonese. Udinese e Bologna non ne hanno aprofittato e la classifica non è cambiata. Si pensa ovviamente già al mercato, con un nome che sembra essere in orbita Toro, notizia che arriva dalla Colombia: si tratta di Oscar Cortes, trequartista/ala sinistra del Millonarios.

Oscar Cortes: chi è

Oscar Cortes è nato il 3 dicembre 2003 (19 anni) a Tumaco in Colombia. Alto 1,76 metri e di piede destro, può giocare sia come treqiuartista che come ala sinistra. Attualmente milita nel Millonarios, squadra di Liga Dimayor I, la massima serie di calcio della Colombia. Fa anche parte della Nazionale U20 della Colombia, con la quale ha siglato 6 reti in 16 presenze. Calcisticamente è cresciuto proprio nella squadra in cui si trova adesso, il Millonarios. Attualmente in stagione ha disputato 4 partite e segnato 1 gol. Profilo interessante, visto che si tratta di un giocatore giovane e di prospettiva.