Per Juric è un giocatore importante e vorrebbe che restasse al Torino ma il terzino per ora ha preso tempo per valutare tutte le opzioni

Ivan Juric lo ha detto chiaro e tondo dopo la riunione avuta a metà gennaio con Urbano Cairo e Davide Vagnati: per rinnovare il proprio contratto con il Torino dovrà essere convinto con i fatti dal presidente e dal direttore tecnico. Come? L’allenatore croato vuole capire come si muoverà la società con i giocatori da riscattare e con quelli che hanno il contratto in scadenza da qui al 2024. Fra questi c’è anche Ola Aina, il cui contratto con il Toro terminerà il prossimo 30 giugno.

Aina importantissimo per Juric

Per Juric il terzino nigeriano è un giocatore importante, lo ha tenuto a riposo contro il Milan ma solamente perché contro l’Udinese lo aveva spremuto per 90 minuti ed era la prima volta che giocava una partita intera da quando è rientrato dall’infortunio. L’assist confezionato per il gol decisivo che porta la firma di Yann Karamoh è stato solo la ciliegina sulla torta, perché al di là di quel cross il numero 34 del Toro ha rimediato una prestazione molto positiva. L’esterno nigeriano ha corso su e giù per tutta la fascia ed è riuscito a frenare un giocatore pericoloso e di grande spinta come Destiny Udogie.

Torino-Aina: trattativa in stand-by

Comunque sta di fatto che Aina rappresenta un punto di riferimento importante per Juric che dopo la sfida contro la squadra di Andrea Sottil ha speso delle parole al miele per il numero 34 granata. L’allenatore croato ha dichiarato: “Per me prima dell’infortunio ha giocato a livelli altissimi. Nel secondo tempo oggi l’ho visto meglio, penso sia un giocatore forte. Bisogna lavorarci sulla testa, ma è un giocatore che ci può dare tanto”. Il dt Davide Vagnati ha provato a imbastire una trattativa per il rinnovo del contratto ma il terzino al momento ha preso tempo per riflettere: si trova bene in granata ma allo stesso tempo vorrebbe tornare a vivere in Inghilterra, dove è cresciuto e dove abita ancora la sua famiglia. Il rischio di perderlo a parametro zero è concreto.