L’esterno austriaco è fermo ai box a causa di una lesione di alto grado al legamento collaterale, Juric attende il suo rientro

Bisognerà aspettare ancora alcune settimane prima di rivedere Valentino Lazaro in campo. Il terzino sta smaltendo l’infortunio patito durante la sfida contro la Salernitana e intanto Ivan Juric lo aspetta. Nel frattempo il patron del Toro Urbano Cairo e il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati stanno ragionando sul suo futuro. La società granata vorrebbe riscattare l’esterno austriaco a fine stagione ma la cifra per strapparlo all’Inter è di 6 milioni di euro. Un importo che la società piemontese conta di abbassare, anche se non sarà un’operazione semplice. Nella situazione che riguarda il numero 19 del Toro la dirigenza granata dovrà tenere conto anche di quella legata agli altri esterni presenti in rosa, dato che Ola Aina ha il contratto che scadrà il 30 giugno 2023, quindi a stretto giro di posta e i tempi per trattare per un rinnovo si stringono. Mentre i contratti di Mergim Vojvoda e Wilfred Singo scadranno nel 2024. Però prima di parlare concretamente del riscatto di Lazaro ovviamente dovranno essere esaminate in maniera dettagliata le sue condizioni fisiche.

Lazaro stava diventando un punto di riferimento all’interno del Toro

Occorre anche ricordarsi che l’esterno classe 1996, prima di aver rimediato una lesione di alto grado al legamento collaterale, era diventato il titolare sulla corsia di sinistra. Stava entrando sempre di più nei meccanismi della squadra granata e stava iniziando a giocare con continuità. Purtroppo per lui, Lazaro si è dovuto fermare proprio sul più bello. Ma ciò nonostante non è intenzionato ad arrendersi, spera di ritornare a calpestare il rettangolo di gioco il prima possibile e tornare a far parlare di sé, dimostrando di essere tornato al 100% convincendo così il Toro a puntare su di lui anche per il futuro. Questo è l’obiettivo dell’esterno austriaco che dalla sua parte ha anche un’arma che non va data assolutamente per scontato, ovvero il fatto di essere in grado di giocare sia sulla fascia destra sia su quella sinistra. Di tutto questo la dirigenza granata ne terrà conto e spera di non sbagliare mossa.

Valentino Lazaro