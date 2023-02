Vagnati sui giocatori in scandeza: “Ci sono tanti calciatori nel mondo, se qualcuno non rinnova andiamo a prendere un altro”

Sono tanti i punti che ha toccato Davide Vagnati a margine della presentazione della speciale maglia per i dieci anni di partnership con Suzuki, tra questi c’è anche la questione rinnovi dei giocatori in scadenza. “Per i contratti e prolungamenti, stiamo parlando con chi pensiamo sia giusto parlare, non dobbiamo forzare la gente, siamo il Torino, chi vuole restare deve essere disponibile – ha dichiarato il dt granata- Chi ha un tentennamento? Ci sono tanti giocatori nel mondo, non ho paura o timore per chi è in scadenza. Stiamo parlando con chi ci interessa, se non ci fosse un risultato positivo andremmo a prenderne altri”. Un messaggio molto forte e chiaro dunque quello lanciato dal responsabile dell’area tecnica del Torino, ma a chi era diretto? I calciatori in scadenza a fine sono stagione sono Ola Aina, Koffi Djidji e Michel Adopo. Ci sarebbero poi anche Yann Karamoh e Luca Gemello, ma le trattative in questo caso proseguono diversamente, in quanto il Torino ha un’opzione per il rinnovo automatico.

Calciomercato Torino: il punto sui rinnovi

Il giocatore con il quale la società granata continua a parlare è Michel Adopo. Giocatore con grandissimi margini di crescita diventato una “star” dopo la rete segnata al Milan a San Siro in Coppa Italia e centrocampista sul quale il Toro vuole puntare per un futuro insieme sempre più radioso. Mentre, quando Vagnati parla di giocatori non da forzare molto probabilmente si riferisce a Koffi Djidji e Ola Aina, due elementi che in questi mesi hanno dimostrato più di un tentennamento quando pensavano se proseguire la loro carriera al Toro. I due granata, comunque andrà a finire la storia legata al loro futuro, rinnovo o no, dovranno sempre essere grati al Toro e in maniera particolare a Ivan Juric. Proprio grazie a lui hanno compiuto un percorso di crescita davvero importante e hanno rivisto la luce dopo diverse stagioni con più ombre che luci. Il difensore francese e il numero 34 granata quando dovranno prendere la decisione finale non dovranno dimenticarsi di questo aspetto.