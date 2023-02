Sono diversi i giocatori per i quali il Toro dovrà decidere se riscattarli oppure no, ma adesso la priorità ce l’ha il campo

Tra gli argomenti legati al mercato del Toro che terranno banco da qui alla fine della stagione c’è, senza alcuna ombra di dubbio, la questione legata ai rinnovi e ai riscatti. Per quanto riguarda questo ultimo argomento i riscatti vicino ai quali per il momento rimane un grande punto interrogativo sono quelli di: Ivan Ilic (obbligatorio), Valentino Lazaro, Nikola Vlasic, Andreaw Gravillon, Ronaldo Vieira e Aleksey Miranchuk. Insomma, sono diversi i giocatori con i quali il presidente Urbano Cairo e il d.t. Vagnati dovranno sedersi attorno a un tavolo per parlare di futuro. “Per parlare dei riscatti è prematuro, abbiamo il discorso da fare a fine stagione sportiva, vediamo più avanti”. Dunque, per scoprire chi verrà riscattato oppure no, bisognerà aspettare.

Riscatti: tante situazioni diverse da dover gestire

Ovviamente, per quanto riguarda i giocatori con il riscatto in ballo ci sono da fare considerazioni differenti. Per ognuno c’è un discorso diverso. Lazaro attualmente è infortunato e dunque, quando tornerà, bisognerà valutare attentamente le sue condizioni fisiche anche per vedere se si può puntare su di lui in futuro, oppure no. Intanto il Toro proverà a chiedere uno sconto all’Inter per il suo riscatto. Per Ilic il riscatto è obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni e si tratta di un giocatore che ha un ottimo feeling con Ivan Juric. Miranchuk, Vlasic e la coppia Vieira e Gravillon forse sono quelli che hanno discorsi più simili. I primi due sono arrivati in estate con grandissime aspettative, nella stagione in corso hanno fatto vedere sia luci che ombre e il loro riscatto, al di là delle prestazioni fornite in campo, è complicato. Invece, per quanto riguarda Gravillon e Vieira sono entrambi due giocatori arrivati nelle ultime ore di mercato dell’ultima sessione invernale sui quali è difficile poter instaurare un dialogo perché hanno ancora tutto da dimostrare con addosso la maglia granata.

Davide Vagnati