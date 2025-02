Ivan Ilic ormai è in uscita, su di lui lo Spartak Mosca. La trattiva tra i club è in fase avanzata e il Toro ha fretta di chiudere

Ivan Ilic è sempre più vicino a lasciare la squadra granata. Il centrocampista serbo infatti non rientra più nei piani di Vanoli e il Toro sta attualmente trattando con lo Spartak Mosca per cercare di cedere l’ex centrocampista del Verona. Il valore attuale del classe 2001 è di circa 18 milioni e le due squadre stanno cercando un accordo per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. La trattativa è in fase avanzata e di tempo lo Spartak Mosca ne avrebbe, visto che il mercato russo chiude il 20 febbraio, i granata però vorrebbero concludere prima questa trattativa.

Ilic: non ha convinto Vanoli

Ivan Ilic in estate era considerato incedibile, nonostante la possibilità di approdare anche in quel caso in Russia, allo Zenit. Ad inizio stagione era lui il titolare inamovibile insieme a Ricci. Poi però il Toro è entrato in crisi e il numero 8 non è riuscito a rialzare la testa come gli altri. Ora anche con il Toro che non perde da 5 partite Ilic non è stato in grado di tornare quello che era ad inizio stagione. In particolare la principale critica di Vanoli al suo centrocampista riguardava l’atteggiamento del serbo. Più volte in conferenza stampa infatti il tecnico del Torino ha parlato di Ilic sostenendo che il suo atteggiamento e il suo spirito di sacrificio non fossero adatti al Toro. In più occasioni gli aveva chiesto di mettersi di più a disposizione della squadra ma il serbo non lo ha accontentato.

Furi Ilic, dentro Casadei

Con l’ormai prossima cessione di Ilic il Toro è subito corso ai ripari e ha finalizzato, dopo una lunghissima trattativa con il Chelsea e una lotta agguerrita contro la Lazio, l’acquisto di Casadei, che ieri a Torino ha effettuato le visite mediche firmando poi il contratto in sede.