L’attaccante seguito dal Torino ha realizzato una doppietta nella sfida di Premier League contro il Leicester

Il Torino apre il mese di febbraio con il pareggio esterno contro l’Atalanta. Una prestazione importante per i granata, più a livello di spirito che per quanto riguarda il gioco, che possono godere della forza di questo gruppo sempre più unito in attesa dei nuovi rinforzi. Elmas è stato ufficializzato, per Casadei manca solo l’annuncio, e la punta? Sfumato Kouamé, la ricerca continua, con Beto sempre in cima alle priorità di Vagnati e Cairo. La sensazione, però, è che sia sempre più difficile poter strappare l’ex Udinese all’Everton. Ieri, infatti, il numero 14 dei Toffees non solo è stato schierato titolare da Moyes contro il Leicester, ma ha anche segnato una doppietta che ha regalato ai suoi la vittoria. Difficile, a questo punto, che possa lasciare l’Inghilterra.Non impossibile, certo, ma sicuramente la strada si fa più in salita considerato che il Toro da sempre fa leva sul fatto che in granata l’ex Udinese avrebbe decisamente più spazio, diventando il punto di riferimento del reparto avanzato della squadra di Vanoli.

Le parole di Vanoli in conferenza stampa

Intanto, anche dopo la sfida di Bergamo, Vanoli in conferenza stampa è tornato sul tema dichiarando: “Finché c’è il mercato aperto spero, ma devo anche capire le esigenze del club. Ho chiesto il sostituto di Duvan, non è facile trovarlo. Io i miei attaccanti li ho sempre presi in considerazioni e li ho sempre valutati come forti”. Parole che sanno di spugna gettata? Chissà, ma intanto ci sono ancora 3 giorni per poter trovare l’occasione giusta.