Il difensore di fede granata sarà monitorato dai piani alti dell’Inter. D’estate probabile derby col Milan con spiragli per l’estero

“Ci concentreremo sullo studio dell’avversario e sul preparare al meglio la partita per vedere i loro punti deboli ed ottenere la vittoria”, ha detto dopo il Frosinone in vista dell’Inter, Alessandro Buongiorno. Sempre se l’anno venturo l’attuale vice-capitano granata, che rischia di rimanere per sempre capitan futuro, non si trasformerà in un punto di forza dei prossimi avversari dei granata. Il classe ’99 è sicuramente l’osservato speciale in ottica mercato del lunch match di domenica a San Siro. Sugli spalti sarà oggetto di studio da parte della dirigenza dell’Inter, capitanata da Beppe Marotta con a fianco l’uomo mercato e braccio destro Piero Ausilio. Il suo nome da tempo viene infatti accostato ai nerazzurri, come anche nell’altra sponda del Naviglio. Milan o Inter dunque come possibili destinazioni.

Buongiorno non è Bremer

Difficile che Alessandro Buongiorno possa fare il percorso che ha condotto nell’estate del 2022 Gleison Bremer solo qualche chilometro lontano dal Filadelfia. Per motivi di sangue, tifo, di amore per la maglia granata, non si correrà probabilmente il rischio di vederlo alla Continassa, magari per preparare un derby, visto che il presidente Cairo ha risposto di no due settimane fa alla domanda se l’ultima stracittadina conclusasi sullo 0-0 fosse anche l’ultima di Buongiorno. Sarà quindi derby di mercato, ma della “Madunina”, dove ora c’è come a Torino una squadra dominante contro una che cerca dai sei turni di rompere il digiuno di vittorie (ma anche di pareggi). La squadra che in questo periodo storico sta prevalendo negli scontri fratricidi di San Siro, l’Inter, cercherà dunque in Buongiorno una riscossa dopo un’estate del 2022 per certi versi umiliante, quella della telenovela Bremer, promesso sposo del Biscione prima di unirsi invece ai colori bianconeri, quelli che già aveva indossato al Santos: la sottile differenza tra il brasiliano e un Buongiorno cresciuto a pane e tremendismo granata.

Calciomercato Torino: Buongiorno, l’addio non è del tutto scontato

Non si parla soltanto della trinità più vincente del calcio italiano tra le squadre più interessate a Buongiorno, fresco consigliere dell’Associazione Italiana Calciatori. Dall’estero fanno abbastanza chiasso i rumors nei suoi confronti. Il numero 4 granata piace in Premier dove la sua fisicità e capacità a gestire i duelli corpo a corpo sarebbero di casa, così come in Liga e in Ligue 1. Ma la sua cessione non è comunque del tutto scontata: molto dipenderà anche da chi sarà il prossimo allenatore del Torino: se si dovesse continuare con Ivan Juric potrebbe anche restare più facilmente. I due hanno un ottimo rapporto e il tecnico croato lo vorrebbe continuare ad allenare.