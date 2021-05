Calciomercato Torino / Armando Izzo sui propri profili social ha pubblicato post d’amore verso la squadra granata

“Se la sorte ti ha dato in dote di essere innamorato di una squadra come il Torino, allora avrai la ragionevole certezza che quel tuo amore non sarà mai angustiato dalla monotonia. Ma da qualsiasi altra possibile condizione dell’anima, inevitabilmente, sì”. Questa frase è tratta da uno splendido documentario di Federico Buffa sul Grande Torino di qualche anno fa. Ma a farla tornare d’attualità è stato Armando Izzo pubblicandola sul proprio profilo Facebook. Non sarà una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti del Toro, ma il post del difensore ha i contorni del messaggio a Urbano Cairo in ottica mercato.

Calciomercato Torino: Izzo, da uomo-mercato alla possibile conferma

Un anno fa il difensore napoletano sembrava destinato all’addio, complice anche l’arrivo di Marco Giampaolo e quel passaggio alla difesa a quattro nella quale non sembrava esserci spazio per Izzo (e le pochissime presenze nella prima parte di stagione lo dimostrano). Poi, complice anche l’arrivo di Davide Nicola, il numero 5 è tornato a essere una pedina fondamentale della retroguardia granata e ha dato il proprio contributo alla salvezza con una serie di buone prestazioni, come quella di ieri contro la Lazio. Ora potrebbe essere confermato, proprio su richiesta dello stesso Izzo.

Izzo: “Ne abbiamo passate di tutti i colori ma ogni ostacolo è uno stimolo”

Oltre a riprendere la frase di Federico Buffa, su un altro post pubblicato poco dopo sia su Facebook che su Instagram, Izzo ha dichiarato di essere pronto a giocare tante altre partite, con la maglia granata addosso ovviamente. “Queste battaglie da uomini veri non sono per tutti! E siamo prontissimi a tante altre a partire già da domenica! Ne abbiamo passate di tutti i colori ma ogni ostacolo è solo uno stimolo a dimostrare sempre tutto! Oltre ogni ingiustizia!” ha scritto (raccogliendo tra l’altro l’approvazione social di Gleison Bremer).