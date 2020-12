Izzo può partire a gennaio. Raiola: “Vediamo se riusciamo a trovargli una squadra”

Calciomercato Torino / Mino Raiola, il procuratore di Armando Izzo, in un’intervista a Tuttosport ha parlato del possibile addio del difensore

Una presenza in campionato, nella prima giornata contro la Fiorentina, una in Coppa Italia, con la Virtus Entella. Poi tanta panchina. E’ così che l’addio di Armando Izzo al Torino nella prossima sessione di mercato si fa sempre più probabile. D’altronde non è certo un mistero che il numero 5 granata la scorsa estate sia rimasto non proprio con il sorriso: era sul mercato ma, anche per via delle alte richieste economiche di Urbano Cairo per il suo cartellino, alla fine è rimasto.

Calciomercato Torino: Izzo può andar via a gennaio

Izzo non rientra però nei piani di Marco Giampaolo che, anche se nelle ultime settimane è passato alla difesa a tre, non gli ha concesso molto spazio, preferendo anzi far giocare un terzino come Ricardo Rodriguez come centrale. Del possibile addio al Torino del difensore napoletano ne ha parlato anche il suo procuratore, Mino Raiola, in un’intervista che ha rilasciato al quotidiano Tuttosport. “È un calciatore nel giro della nazionale, vediamo se riusciamo a trovargli subito una squadra. Il Covid incide su questa tipologia di giocatori” ha dichiarato l’agente.