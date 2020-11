Millico, segnali d'addio? Da Instagram toglie tutte le foto legate al Torino - Toro.it

Calciomercato Torino / Vincenzo Millico ha cancellato dal proprio profilo Instagram tutto ciò che è legato alla squadra granata

Una foto di Maradona, altre delle vacanze negli Stati Uniti e poi una serie di scatti legati al suo sponsor tecnico, l’Adidas: è questo al momento il profilo Instagram di Vincenzo Millico. Nulla di male o di particolarmente sospetto se non fosse che, solamente qualche giorno fa, la sua bacheca era ben diversa e arricchita da diversi foto legate al Torino. Immagini che ora l’attaccante ha deciso di rimuovere in blocco: nel suo profilo Instagram al momento non ce n’è più neppure una.

Calciomercato Torino: Millico a gennaio può andar via

Millico ha voluto così lanciare un segnale sui social riguardo al suo futuro? Forse no e i due fatti non sono collegati, ma forse sì. Il sospetto c’è, anche perché non è un mistero che l’attaccante già in estate avrebbe accettato volentieri un prestito che gli permettere di giocare maggiormente. Invece è rimasto e nelle ultime ore di mercato, con l’arrivo di Federico Bonazzoli, ha perso anche una posizione nelle gerarchie di Marco Giampaolo. E ora sembra anche essere stato superato da Simone Edera, che in Coppa Italia contro la Virtus Entella è stato impiegato da titolare (seppur sulla fascia), mente Millico ha giocato solamente nell’ultimo quarto d’ora, mentre con l’Inter il numero 20 è stato inserito sul parziale di 3-2, mente il 22 ha giocato solamente uno spezzone di recupero sul 4-2.

Millico su Instagram via le foto del Torino

A gennaio Millico potrebbe lasciare il Torino in prestito: in attesa che la sessione di mercato invernali cominci e il suo addio (anche se momentaneo) si concretizzi, l’attaccante ha iniziato a dare il suo addio al Toro sul profilo Instagram, eliminando tutte le foto in maglia granata.