LIVE Inter-Torino 0-0: la cronaca in diretta - Toro.it

Inter-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo la pausa per le nazionali, riprende il campionato di serie A 2020/2021: a San Siro va in scena Inter-Torino, una sfida tra due squadre che hanno iniziato la stagione al di sotto delle aspettative. Marco Giampaolo, allo stadio Meazza, non è in panchina a causa del Covid ed è sostituito dal suo vice Francesco Conti: la squadra granata è reduce dalla vittoria in trasferta per 2-1 sul Genoa e dallo 0-0 casalingo con il Crotone, ora cerca il terzo risultato utile consecutivo. Il calcio d’inizio del match è alle ore 15: segui Fiorentina-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Inter-Torino: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI INTER-TORINO

8′ Punizione Torino, Lyanco copre bene in difesa e guadagna il fallo: i granata possono ripartire

5′ Buona azione di Verdi che si destreggia tra tre giocatori, porta palla e tenta la conclusione dalla distanza. Pallone ampiamente fuori dalla porta neroazzurra

4′ Ribaltamento di fronte e il Torino si fa vedere davanti ad Handanovic con Zaza che cerca la prima conclusione: palla sul fondo

3′ Sanchez sul pallone scodella in area, bravo il Toro a coprire tutti gli spazi

3′ L’Inter si fa vedere in avanti e conquista subito un calcio di punizione per il fallo di Verdi su Barella

1′ Partiti: è il Torino a giocare il primo pallone del match

La notizia dell’ultimo minuto riguarda Belotti: il Gallo infatti non ci sarà per un problema muscolare emerso nel riscaldamento. Solo panchina per lui, al suo posto gioca Zaza

Inter-Torino 0-0: il tabellino

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Sanchez. A disposizione: Stankovic, Radu, de Vrij, Lautaro, Perisic, Eriksen, Darmian, Skriniar, Moretti, Nainggolan, Vezzoni, Wieser. Allenatore: Conte.

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Verdi, Zaza. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Izzo, Segre, Rodriguez, Edera, Millico, Bonazzoli, Murru, Kryeziu, Buongiorno, Belotti. Allenatore: Conti.

Arbitro: La Penna

Inter-Torino: il prepartita

Ore 14:55 Finisce qui il riscaldamento di Inter e Torino che rientrano così negli spogliatoi. A Milano è tutto pronto: tra pochissimi minuti il via al match di San Siro.

Ore 14:20 Quando manca poco più di mezz’ora al fischio di inizio di Inter-Torino, dopo i portieri, fanno il loro ingresso sul terreno di gioco di San Siro le due formazioni al completo per dare inizio al riscaldamento prepartita.

Ore 14:00 I giocatori sono entrati negli spogliatoi dopo la consueta ricognizione del terreno di gioco. Tra pochi minuti scenderanno invece in campo per il riscaldamento prepartita

Ore 13.30 A San Siro stanno arrivando i pullman di Inter e Torino, fra circa un’ora e mezza inizierà la partita valida per l’8a giornata del campionato di serie A.

Ore 12.50: Si attende ancora l’arrivo delle due squadre allo stadio San Siro dove, fra circa due ore, verrà battuto il calcio d’inizio della partita tra Inter e Torino. Entrambe le squadre sono costrette a fare a meno di diversi calciatori: tra i granata non sono stati convocati Ujkani, Vojvoda, Gojak e Lukic (assenza pesante quella del serbo che era in un ottimo periodo di forma), i nerazzurri devono invece fare a meno di giocatori come Kolarov, Sensi, Vecino, Brozovic, Pinamonti oltre che l’ex granata Padelli. Come noto, non ci sarà nemmeno Giampaolo a causa del Covid.

Inter-Torino: le formazioni Ufficiali

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Sanchez. A disposizione: Stankovic, Radu, de Vrij, Lautaro, Perisic, Eriksen, Darmian, Skriniar, Moretti, Nainggolan, Vezzoni, Wieser. Allenatore: Conte.

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Verdi, Zaza. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Izzo, Segre, Rodriguez, Edera, Millico, Bonazzoli, Murru, Kryeziu, Buongiorno. Allenatore: Conti.

Inter-Torino: dove vederla in TV e in streaming

Inter-Torino in diretta in streaming è trasmessa su DAZN. La partita è trasmessa anche su Sky, su DAZN 1 (canale 209).