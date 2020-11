Inter-Torino, la moviola in diretta: La Penna al Var assegna un rigore anche all'Inter - Toro.it

La moviola in diretta di Inter-Torino, 8a giornata di Serie A 2020/2021: dirige la partita La Penna di Roma, al Var c’è l’arbitro Abisso

Ottava giornata del campionato di serie A 2020/2021, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si gioca con la partita Inter-Torino. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta sulle decisioni arbitrali più discusse della sfida. L’arbitro dell’incontro sarà il signor Federico La Penna della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Di Vuole oltre che dal quarto uomo Pasqua. Al VAR ci saranno invece l’arbitro Abisso e il suo assistente Galetto. Ecco la moviola di Inter-Torino.

Inter-Torino: la moviola in diretta

82′ RIGORE PER L’INTER: Nkoulou controlla di petto e poi anticipato da Hakimi dà un calcio al terzino nel tentativo di prendere il pallone. La Penna aveva fischiato un precedente fuorigioco ma viene richiamato al Var. Il controllo di petto viene giudicato come una giocata che rimette in gioco Hakimi e viene concesso il rigore.

61′ RIGORE PER IL TORO: Singo si inserisce in area, controlla di petto e riceve un calcio da Young. L’arbitro lascia proseguire, poi viene richiamato al Var e assegna il rigore.

22′ L’INTER CHIEDE UN RIGORE: cross di Young dalla sinistra respinto con Singo forse con un braccio che è comunque attaccato al corpo. Fa bene l’arbitro a far proseguire.