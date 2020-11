Le parole di Simone Zaza, autore del vantaggio: “Belotti? Abbiamo un bel rapporto, non siamo per nulla in competizione”

E’ suo il gol del vantaggio del Torino in casa Inter e nell’intervallo è proprio Simone Zaza a commentare così il primo tempo dei granata a San Siro: “Purtroppo un mio compagno si è fatto male e gioco io al suo posto, stiamo facendo quasi tutto perfetto quindi è il premio per questo primo tempo. Adesso però sappiamo che viene la parte più dura. L’esultanza? Ho abbracciato tutta la panchina ma anche e soprattutto Belotti che ha questo problema che lo tormenta da qualche settimana. Con lui ho un bellissimo rapporto, non siamo per nulla in competizione. E’ una rete dedicata a loro, a tutti i miei compagni e alla mia famiglia”.