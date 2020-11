Le ultime da San Siro: si ferma Belotti nel riscaldamento! Gioca Zaza

Le formazioni ufficiali di Inter-Torino: Giampaolo e Conti abbandonano il consueto 4-3-1-2, nell’Inter fuori Lautaro Martinez e De Vrij

Ci sono delle grosse sorprese nella formazione del Torino che scenderà in campo contro l’Inter, la più importante riguarda il modulo: Marco Giampaolo e il suo vice Francesco Conti (quest’oggi in panchina) hanno scelto di abbandonare il consueto 4-3-1-2 in favore di un 3-5-2 probabilmente più adatto a questa squadra. In attacco schierata la coppia Verdi-Belotti anche se durante il riscaldamento il Gallo si è fermato e per questo motivo c’è Zaza dal 1′. Nkoulou torna titolare al centro della difesa mentre sulla fascia sinistra si rivede Ansaldi, a destra invece c’è Singo. Stesso modulo per l’Inter che si affida alla coppia d’attacco Sanchez-Lukaku. Parte dunque dalla panchina Lautaro Martinez, così come De Vrij, sostituito in difesa da Ranocchia.

Inter-Torino: le formazioni ufficiali

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Sanchez. A disposizione: Stankovic, Radu, de Vrij, Lautaro, Perisic, Eriksen, Darmian, Skriniar, Moretti, Nainggolan, Vezzoni, Wieser. Allenatore: Conte.

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Verdi, Zaza. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Izzo, Segre, Rodriguez, Murru, Kryeziu, Buongiorno, Belotti, Edera, Millico, Bonazzoli. Allenatore: Conti.