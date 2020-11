Torino, un altro harakiri: da 0-2 a 4-2 in meno di mezz'ora - Toro.it

Il Torino perde Belotti nel riscaldamento e Verdi al 40′, ma gioca un gran primo tempo e lo chiude in vantaggio con un gol di Zaza

Da 0-2 a 4-2 in meno di mezz’ora: il Torino butta via una partita che si era incanalata nei giusti binari e, dopo un’ora giocata ad altissimi livelli, viene rimontata e battuta dall’Inter. Inizia nel peggiore dei modi la trasferta a San Siro: nel riscaldamento è costretto ad alzare bandiera bianca Andrea Belotti ,a causa del solito problema al ginocchio. Il Gallo viene sostituito all’ultimo da Simone Zaza. La squadra granata, per la prima volta in questa stagione, rinuncia al consueto 4-3-1-2 per schierarsi con il 3-5-2 con Lyanco, Nkoulou e Bremer in difesa, Ansaldi e Singo sulle fasce, Verdi al fianco di Zaza in avanti. Modulo speculare per l’Inter con Conte che preferisce Sanchez a Lautaro Martinez come partner di Lukaku.

Inter-Torino 4-2: il primo tempo

Con la vecchia veste tattica il Torino si dimostra a suo agio sin dalle prime battute crea diversi problemi all’Inter: ci prova Zaza in un paio di occasioni, ma stupiscono positivamente i due esterni, Ansaldi e Singo, che vincono i rispettivi duelli con Hakimi e Young. L’Inter invece fatica a farsi vedere in avanti, l’unica vera parata di Sirigu è su una conclusione di Lukaku che era però in fuorigioco. Il Toro gioca bene ma è molto sfortunato e al 40′ perde anche Verdi per infortunio, al suo posto entra Bonazzoli. Nonostante le avversità: all’ultimo minuto di recupero passa in vantaggio con un gol di Zaza servito splendidamente con un colpo di tacco da Meité. Le squadre vanno all’intervallo sullo 0-1.

Inter-Torino 4-2: il secondo tempo

Il Torino torna in campo nel secondo tempo con lo stesso piglio dei primi 45 minuti: attento e concentrato in fase difensiva, efficace in quella offensiva. Al 13′ Singo si inserisce con i tempi giusti in area, anticipa Young e riceve un calcio sul petto dal terzino nerazzurro: l’arbitro lascia inizialmente proseguire poi viene richiamato a Var e, dopo aver rivisto le immagini, assegna il calcio di rigore al Toro. Con Belotti e Verdi in panchina, è Ansaldi ad andare sul dischetto: l’argentino è perfetto e batte Handanovic. Sul 2-0 la partita sembra essere in discesa per la formazione granata ma, come già successo troppe volte in questa stagione, il Torino si complica la vita da solo. Sanchez accorcia subito le distanze e rianima l’Inter. La formazione di Giampaolo sparisce dal campo, ne approfitta la squadra di Conte che al 67′ pareggia con Lukaku. L’Inter continua ad attaccare e all’80’ guadagna un rigore per un fallo di Nkoulou su Hakimi: dal dischetto Lukaku è perfetto e l’Inter passa dallo 0-2 al 3-2. Ma non è ancora finita perché in pieno recupero segna anche Lautaro Martinez (entrato per Sanchez) in contropiede: è la rete del definitivo 4-2.