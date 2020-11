Lukaku: “Siamo andati in difficoltà per sessanta minuti”

Le parole di Lukaku dopo Inter-Torino 4-2: “Non siamo ancora una grande squadra, i primi 60 minuti abbiamo giocato male”

Autore di una doppietta, è Lukaku a commentare a caldo la vittoria dell’Inter in casa contro il Torino: “Non siamo ancora una grande squadra, perché se andiamo in difficoltà così non va bene. I primi sessanta minuti abbiamo giocato veramente male, eravamo in difficoltà, senza cattiveria né voglia”, ha detto l’attaccante nerazzurro. “Io leader? No, sono solo un giocatore che vuole aiutare i suoi compagni. Noi abbiamo tanti giocatori importanti che sono qui da tanti anni, io sono solo uno dei 25 che vuole aiutare la sua squadra. Sto crescendo ma cerco sempre di migliorare ogni giorno, ogni settimana lavoro su quello che non faccio ancora bene per diventare un fuoriclasse Ma la mia motivazione è fare bene per l’Inter non per me“.