Millico, ennesimo infortunio: solo il mercato può salvare la stagione - Toro.it

Il problema alla coscia destra riporta Vincenzo Millico ai box: per l’ex Primavera è una mazzata. Deve recuperare per andare in prestito

Vincenzo Millico non esce dal tunnel. Gli esami a cui si è sottoposto nei giorni scorsi hanno evidenziato una distrazione parziale ai flessori della coscia destra. Tradotto: ennesimo stop. Già in estate, a causa di problemi fisici, aveva saltato due amichevoli (contro Novara e Pro Patria), poi era stato il covid a metterlo fuorigioco. Il rientro gli aveva portato in dote un minuto scarso a San Siro contro l’Inter, ma prima della Sampdoria si era fermato nuovamente per un affaticamento. E’ rimasto fuori anche nel derby e ieri il Torino ha comunicato l’entità del problema. Nulla di particolarmente grave, in quanto a tempi di recupero. Ma una mazzata, a livello psicologico.

Giampaolo lo ha avuto a disposizione per poco tempo

Sì, perché il talento classe 2000 ha potuto lavorare ben poco con Giampaolo. Quella era l’unica speranza dopo un’altra estate senza prestito. Il Toro, alla fine, se l’è tenuto in casa come già aveva fatto nella passata stagione. Ma entrambe le scelte non hanno dato i loro frutti. E Millico, certamente, ci ha messo del suo, al di là dei problemi fisici che, chiaramente, non possono essere a lui addebitati.

Nel finale dello scorso campionato, era arrivato lo screzio con Longo. Risultato: escluso dai convocati assieme al collega Edera. “E’ stato per il loro bene, quando lo capiranno potranno anche far valere ancora meglio le loro qualità in campo”, spiegherà poi il tecnico mesi dopo, in un’intervista esclusiva ai nostri microfoni. Quest’anno, invece, ha fatto parlare di sé per la rimozione – dal suo account Instagram – di tutte le foto con indosso la maglia del Toro: segno, forse, che qualcosa non va, tra lui e la società granata. A gennaio sarà addio in prestito, stavolta sì. A patto che gli infortuni non mettano i bastoni tra le ruote un’altra volta.