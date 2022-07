Calciomercato Torino / Giulini avverte Cairo: “Per Joao Pedro vogliamo 7 milioni”. Ma Vagnati è al lavoro per abbassare il prezzo

Joao Pedro è ancora l’obiettivo principale del Torino per l’attacco. Il Monza, la Salernitana e il Galatasaray nelle ultime settimane hanno provato a sorpassare la squadra granata nella corsa al giocatore, senza però riuscirci: da Cagliari hanno finora sempre respinto tutte le offerte arrivate per il brasiliano. La linea del presidente Giulini è chiara e lui stesso l’ha espressa: “Vogliamo 7 milioni”. Nessuno ha però finora offerta tale somma alla società sarda e per questo Joao Pedro, finora, non si è mosso dalla Sardegna ma entro settembre lo farà.

Calciomercato Torino: Joao Pedro, le richieste del Cagliari

La partenza di Joao Pedro da Cagliari è praticamente certa, così come quella di Bremer da Torino, l’attaccante ha comunicato alla società la propria volontà di non restare in serie B e Giulini lo accontenterà: proprio la volontà del calciatore e della stessa società rossoblù di portare la cessione del brasiliano stanno portando a un gioco al ribasso da parte di Torino, Monza, Salernitana e Galatasaray. Vagnati è infatti al lavoro per cercare di trovare un accordo con il Cagliari a cifre inferiori a quei 7 milioni, provando a tirare al massimo la corda senza però farla spezzare.

Vagnati al lavoro per l’attaccante

I contatti tra le parti proseguiranno nei prossimi giorni, con la speranza da parte granata di riuscire a trovare un’intesa in modo da poter regalare a Juric un altro rinforzo per il suo Torino (finora sono arrivati i soli Bayeye e Pellegri, quest’ultimo già l’anno scorso era in granata ma in prestito): Joao Pedro incrementerebbe il tasso tecnico e qualitativo della squadra e grazie alla sua duttilità potrebbe giocare sia come trequartista che come punta centrale.