Calciomercato Serie A / Il Milan continua a lavorare sulla pista De Ketelaere e non solo, al Monza piace Marlon dello Shakhtar Donetsk

Il calciomercato è aperto ufficialmente da pochissimi giorni, ma le trattative da parte dei club di Serie A procedono a passo spedito. Tra i club più attivi sul mercato c’è senza alcun dubbio il Monza che al momento sta tenendo d’occhio Marlon, difensore classe 1995 dello Shakhtar Donetsk. Il giocatore brasiliano però piace molto anche alla Fiorentina, altro club protagonista di questi giorni di calciomercato, che punta a mettere i bastoni tra le ruote al Monza. Intanto il club viola, dopo aver portato a Firenze il primo rinforzo ovvero Rolando Mandragora, nelle scorse ore ha chiuso per l’arrivo di Luka Jovic. Intanto il Milan continua a lavorare per arrivare a Charles De Ketelaere, di proprietà del Bruges, e a Hakim Ziyech del Chelsea. Invece, sul fronte delle uscite il club rossonero potrebbe far partire Daniel Maldini. Su di lui si sono posati gli occhi dell’Hellas Verona, che rimane in pole position, e anche della Cremonese e dello Spezia. Nel frattempo la Roma punta a prendere Isco. Se la dirigenza giallorossa vorrà regalare il centrocampista spagnolo a Josè Mourinho dovrà muoversi velocemente e superare soprattutto la concorrenza del Betis, che per il momento è in vantaggio per il centrocampista attualmente svincolato.

Ufficiale l’arrivo di Tyronne Ebuehi all’Empoli, De Ligt piace al Bayern Monaco

Intanto l’Empoli ha ufficializzato l’arrivo dal Benfica a titolo definitivo di Tyronne Ebuehi, difensore classe 1995. In casa Sampdoria invece è tempo di rinnovi. Dopo aver prolungato il contratto a Fabio Quagliarella, il club blucerchiato ha reso noto di aver rinnovato il contratto a Tomas Rincon fino al 30 giugno 2023. Oltre ai rinnovi la Sampdoria sta lavorando per portare a Genova sponda blucerchiata Dario Saric, centrocampista classe 1997 in uscita dall’Ascoli. Infine, per quanto riguarda la Juve, Matthias De Ligt, che molto probabilmente lascerà Torino, è conteso tra Chelsea e Bayern Monaco. Mentre sul fronte entrate la Juve spera di soffiare Nicolò Zaniolo alla Roma.