Di Marco, reduce da una buona stagione con la Primavera granata, si traferisce alla Virtus Francavilla in C

Tommaso Di Marco, che nella scorsa stagione con la Primavera granata ha raccolto 33 presenze riuscendo anche a segnare 2 gol, si trasferisce in prestito alla Virtus Francavilla, in C. Lo ha ufficializzato il club pugliese. Per il centrocampista del Toro è un’opportunità importante per crescere e migliorare per poi rifare ritorno all’ombra della Mole tra un anno e giocarsi le sue carte per cercare di rimanere in granata.