“Praet non ci interessa. Dennis è un calciatore che conosco molto bene, forte ma per caratteristiche non è il calciatore che andremo a cercare”. Le parole pronunciate dal ds della Fiorentina, Daniele Pradè, fanno tirare un sospiro di sollievo in casa Torino, considerate le difficoltà che già ci sono nel trovare un accordo con il Leicester per il ritorno del centrocampista belga. La società viola questa volta non metterà i bastoni fra le ruote ai granata, come accaduto per Rolando Mandragora.

Pradè: “Per Dragowski al momento non ci sono novità”

“Mandragora è un calciatore italiano, che conosciamo molto bene e che ci può dare più soluzioni dal punto di vista tattico. Può giocare da play, da mezzala, e a due. Lo conosco dal punto di vista comportamentale ed è un top player da quel punto di vista. Abbiamo convinzione che con il nostro mister possa comunque migliorare. Siamo contenti del suo arrivo” ha spiegato sempre Pradè in conferenza stampa, parlando dell’acquisto dell’ormai ex numero 38 granata.

Il ds della Fiorentina ha poi parlato anche della possibile partenza di Dragowski, portiere sulle cui tracce c’è proprio il Torino: “Dragowski? Al momento ancora non ho novità, stiamo cercando insieme la soluzione migliore per tutti”. Infine, Pradè ha anche smentito le voci di un interesse viola per Belotti: “Belotti a Firenze? Sinceramente non l’ho mai seguito, non so neanche chi sia il suo procuratore”.