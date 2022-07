In attesa dell’offerta giusta per far partire Bremer, il Toro ha sondato Kumbulla e resta in attesa per Solet

Il Torino, che ha cominciato la nuova stagione anche sul campo, sta aspettando di ricevere sul proprio tavolo l’offerta giusta per dare l’ok definitivo alla cessione di Gleison Bremer che, in attesa di scoprire quale sarà il suo prossimo club, per il momento si allena al Filadelfia agli ordini di Ivan Juric. Nel frattempo Davide Vagnati sta sondando il profilo di diversi difensori alla ricerca del sostituto del difensore brasiliano ex Atletico Mineiro. Non solo Solet, giocatore col quale c’è un’intesa di massima. Tra i giocatori finiti sotto la lente di ingrandimento del dirigente granata c’è anche Marash Kumbulla della Roma. Il centrale difensivo italo-albanese dunque piace al Toro e potrebbe arrivare in granata o in prestito, oppure in prestito con diritto di riscatto. Vagnati nelle prossime ore potrebbe fare dei passi avanti nella trattativa che porta a Kumbulla. Il giocatore nelle due stagioni passate in giallorosso ha fatto molto bene, riuscendo a raccogliere 56 presenze e 3 reti. Dunque Kumbulla è sicuramente un profilo molto interessante.

Kumbulla è un vecchio pupillo di Juric

Tra l’altro il difensore italo-albanese comsoce già molto bene Ivan Juric. I due hanno già lavorato insieme all’Hellas Verona e sarebbero entrambi sicuramente molti contenti di potersi riabbracciare e iniziare una nuova avventura insieme. Tra i due a Verona si era creato un feeling molto speciale. Bisogna sottolineare che fu proprio il tecnico croato a far esordire in Serie A il difensore classe 2000 nella stagione 2019/2020, dando così inizio a un grande percorso di crescita da parte di Kumbulla. Tra l’altro, così come Bremer, anche il difensore della Roma sa interpretare in maniera perfetta i movimenti della difesa a tre. Kumbulla, tirando le somme, è un giocatore che fa al caso del Toro ma il club granata sa perfettamente che per poter mettere le mani sul difensore ex Hellas Verona dovrà fare un grande sforzo economico. Intanto Juric dopo l’arrivo di Bryan Bayeye rimane in attesa di altri rinforzi.