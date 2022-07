Calciomercato Torino / Nemanja Radonjic arriva dall’Olympique Marsiglia: nel pomeriggio il giocatore è atteso in Piemonte

Nemanja Radonjic sarà il primo rinforzo a disposizione di Ivan Juric per la trequarti. Un vero e proprio colpo a sorpresa da parte del Torino che ha trovato l’accordo con l’Olympique Marsiglia per l’arrivo del giocatore a titolo definitivo. Da settimane Vagnati è in contatto con i dirigenti del club francese per Luis Henrique e, viste le difficoltà nell’arrivare al brasiliano che non è convinto del trasferimento in granata (preferirebbe tornare in patria dove lo sta cercando il Flamengo), con un vero e proprio blitz ha chiuso l’affare Radonjic. Una trattativa lampo che nella mattinata è arrivata alla conclusione e nel pomeriggio il calciatore è atteso nel capoluogo piemontese.

Calciomercato Torino: Radonjic in cerca di riscatto

Classe 1996, Radonjic nel corso della sua carriera è stato spesso utilizzato come attaccante esterno di sinistra ma può giocare anche a destra grazie al fatto di saper calciare in maniera indifferente con entrambi i piedi. Conosce già l’Italia, essendo cresciuto nelle giovanili della Roma prima e dell’Empoli poi, anche se non ha mai avuto la possibilità di esordire in serie A. Nell’ultima stagione ha giocato con il Benfica ma non è stata una stagione positiva per lui: appena 6 presenze in campionato, 4 nelle coppe nazionali e mezz’ora in Champions League contro la Dinamo Kiev. Qualche soddisfazione in più l’ha avuta con la maglia della propria nazionale, la Serbia. Radonjic è in cerca di riscatto e spera di riuscire a imporsi al Torino, anche perché c’è in ballo un Mondiale da giocare con la sua Serbia.