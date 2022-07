Calciomercato Torino / Intorno alle 16.30 Nemanja Radonjic al Centro di Medicina dello Sport per le visite mediche

Nemanja Radonjic è arrivato a Torino. Intorno alle ore 16.30 il trequartista serbo è arrivato al Centro di Medicina dello Sport per svolgere le visite mediche di rito, poi si recherà in sede per firmare il contratto con la società granata: il giocatore è arrivato con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 2 milioni di euro più bonus. Radonjic è il terzo acquisto del Torino in questa sessione di mercato: i primi due sono stati Pietro Pellegri dal Monaco e Brian Bayeye dal Catanzaro.