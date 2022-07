Calciomercato Torino / I granata si fanno strada per Praet con la Viola che si è fatta da parte: presto nuovi contatti con il Leicester

Una fumata dal colore ancora indefinito per la conferma di Dennis Praet al Torino, ma che si avvicina al bianco. Dopo un tira e molla infinito infatti, i granata possono tentare l’affondo finale per convincere il Leicester a lasciare il belga sotto la Mole. Il passo indietro fatto della Fiorentina, che dopo i primi sondaggi ha deciso di non avviare alcuna trattativa, favorisce infatti il club, che potrebbe assicurare a Juric un altro colpo gradito, soprattutto con l’avvicinamento del ritiro in Austria.

Toro, Praet potrebbe diventare il primo innesto per la trequarti

Manca infatti sempre meno alla partenza, prevista per l’11 luglio, e la rosa ad ora vede pochi innesti e conferme ma diverse partenze. Tra i reparti più colpiti c’è la trequarti, con Pjaca e Brekalo che hanno salutato il club, chi per obbligo e chi per scelta. Per Vagnati è quindi arrivato il momento di portare qualche nota lieta e rifornire quel settore, considerato fondamentale per il tipo di gioco proposto da Juric. Il secondo colpo (il primo è Radonjic) potrebbe quindi essere in casa: Praet, che conosce ormai bene il tecnico croato, ha già espresso la sua volontà di restare sotto la Mole.

Fiorentina, passi indietro decisivi per il belga

Oltre alla fermezza mostrata dal belga, è arrivata un’indicazione piuttosto chiara anche da parte della Fiorentina. “Praet non ci interessa. Dennis è un calciatore che conosco molto bene, forte ma per caratteristiche non è il calciatore che andremo a cercare”, queste le parole del ds della Fiorentina Daniele Pradè, che lasciano poco spazio ai dubbi. Ora è il momento del Toro, con il Leicester pronto a trattare e a fare un passo verso i granata abbassando la clausola per il riscatto: la formula del possibile ritorno del belga sarà sempre quella del prestito ma con diritto o obbligo di riscatto a cifre inferiori rispetto a quelle stabilite un anno fa.