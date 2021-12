Calciomercato Torino / Juric e Cairo si confrontano dopo il k.o. con l’Inter: l’allenatore ora ha almeno una richiesta per gennaio

Contrordine compagni, la linea è cambiata. A Ivan Juric, adesso, il mercato di gennaio fa comodo, perché ha capito che con un piccolo ritocco il suo Torino può togliersi qualche soddisfazione in più. Il tecnico ne ha parlato con il presidente Urbano Cairo, senza fare la lista della spesa, ma offrendo al patron una strategia generale dalla quale sarà poi lui – con il direttore dell’area tecnica Vagnati – a cavar fuori nomi e cognomi degli obiettivi. Il confronto tra allenatore e capo del club è andato in scena a San Siro, dopo la sconfitta del Toro contro l’Inter: “Abbiamo fatto un resumé con il presidente, cercando di capire dove possiamo migliorare”, il racconto ufficiale di Ivan è stato questa volta pacato nei toni.

La nuova linea di Juric

A cavallo della trasferta di Milano, qualcosa è cambiato. Alla vigilia, Juric diceva, in conferenza stampa: “Le cose sono chiare. La società poi deciderà che segnale dare in tutti i sensi, sia in entrata che in uscita”. E già questa era una frase ben diversa dal mantra: “Il mercato si fa in estate, a gennaio non mi aspetto niente”, che invece il croato aveva ripetuto più volte in precedenti dichiarazioni, a fronte di domande analoghe.

Poi, dopo la partita e il faccia a faccia con Cairo, è diventato ancora più esplicito, svelando di fatto ciò che ha chiesto al suo presidente già per l’imminente sessione invernale: “Se ci fosse la possibilità vorrei alzare la qualità. All’inizio non sono stato capito molto, il club arriva da anni con grandi investimenti e pochi risultati. Manca lo sviluppo del gioco veloce, magari serve cercare qualcuno che può farlo, ma senza fare danni, perché i ragazzi stanno facendo bene. il presidente è stracontento, vede tante cose belle, e sta capendo che dobbiamo fare cose belle insieme. Spero che cerchino insieme a me di migliorare le cose”.

Il ritocco che serve al Torino

Insomma, a questa rosa serve un ritocco, nulla di più. Un ritocco che non costi cifre esorbitanti e che ben si concili con la rosa così com’è oggi, al netto delle eventuali cessioni degli esuberi (Zaza, Baselli e Verdi in primis). Ora che le partite del 2021 sono finite, Juric ha suggerito la linea da tenere sul mercato, stavolta senza maschere. Il tempismo non è casuale.