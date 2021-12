Calciomercato Torino / Ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è in rampa di lancio: su Bremer c’è una fila di apprezzamenti. E Cairo…

Negli ultimi giorni, il Torino si è rifugiato sul monte “vedremo” per eludere gli interrogativi e i dubbi sul futuro di Gleison Bremer. Il difensore centrale è uno dei migliori, nel suo ruolo, in questa stagione di Serie A. Ha 24 anni e dunque possiede l’identikit perfetto per attirare su di sé attenzioni e telefonate intrise di interessi di mercato. Che il giocatore piaccia in Inghilterra – per non parlare delle mire delle big italiane – non è un mistero. I tabloid, da mesi, si rincorrono: su Bremer c’è il Liverpool, no anche l’Everton, ma attenzione anche al Chelsea, eccetera. E poi via con Milan, Inter e Napoli. Che tutti questi apprezzamenti possano trasformarsi in una trattativa concreta è ancora scritto sulla sabbia.

Il contratto di Bremer scade nel giugno 2023

C’è però la questione del contratto che potrebbe costringere il Toro a trovare in fretta un compratore affidabile. Già, perché Bremer andrà in scadenza nel giugno 2023, tra un anno e mezzo. Fin qui non ci sono state accelerazioni verso il rinnovo. Lo ribadiamo qui come fatto altrove: sarebbe deleterio iniziare la prossima stagione con il rischio di perdere a zero il brasiliano, come è accaduto in questa con Andrea Belotti. Svalutarlo o, peggio, darlo via gratis vorrebbe dire sperperare il principale asset economico del club in questo momento.

Torino, le parole di Cairo e Vagnati

La dirigenza del Torino, in questi giorni, non ha dato certezze. Prima il presidente Cairo si era lasciato scappare un “Vediamo” alla domanda “Ma Bremer può partire a gennaio?”. Putiferio. Poche ore dopo è arrivata la marcia indietro: “Non ho mai pensato di venderlo a gennaio. Rimane con noi questo campionato, poi vedremo”. Una linea, quella del chissà, sposata anche dal direttore sportivo Vagnati, prima della Coppa Italia: “Posso dire che resterà con noi fino a fine stagione. È un anno importante anche per lui, quello della sua consacrazione. Lui finirà con noi e vedremo il da farsi a fine campionato”. Il mercato può attendere, almeno per un po’. Ma il futuro di Bremer, ad oggi, è lontano da Torino.