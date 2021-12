Intercettato dopo l’Assemblea di Lega, Cairo ha parlato del futuro di Bremer ma anche di quello di Belotti e Pobega

“Assolutamente no, per il momento non ho parlato con nessuno. Bremer è un nostro giocatore, non ho mai pensato di cederlo a gennaio. Rimane con noi per questo campionato, poi vedremo”: così Cairo dopo l’Assemblea della Lega di Serie A si è espresso sul difensore. Il patron granata ha poi risposto alle domande su Belotti e Pobega. Per quanto riguarda il capitano, ha detto: “Lui è a scadenza, non ci sono novità“, ha spiegato senza approfondire oltre un discorso di cui già aveva parlato.

Cairo sul futuro di Pobega

“Se ho sentito il Milan per Pobega? Abbiamo il giocatore in prestito, sta facendo un buon campionato, è un ragazzo per bene. Al momento non abbiamo riparlato con il Milan, il giocatore lo abbiamo in prestito, lo teniamo, lo stiamo facendo giocare e sta facendo buone cose. Piacerebbe tenerlo? E’ un ottimo giocatore, ne parleremo al momento giusto. Oggi è prematuro. Stasera giochiamo, domenica giochiamo, mercoledì giochiamo: il mercato è lontano, ora pensiamo a fare bene”.