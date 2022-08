Calciomercato Torino / Ufficializzato il trasferimento di Valentino Lazaro dall’Inter ai granata: arriva in prestito con diritto di riscatto

Ora è ufficiale: Valentino Lazaro è un nuovo calciatore del Torino. L’esterno austriaco si è trasferito dall’Inter al club granata con la formula del prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro e da domani sarà al Filadelfia per il suo primo allenamento agli ordini di Ivan Juric. L’operazione era stata definita già nella giornata di giovedì della scorsa settimana, quando i due club avevano trovato l’accordo: questa mattina il calciatore ha sostenuto le visite mediche di rito al Centro di Medicina di Sport, poi si è recato in sede per firmare il contratto con il suo nuovo club e ora è arrivato l’annuncio ufficiale del suo trasferimento.