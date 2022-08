Il trequartista russo aspetta l’ok dell’Atalanta, Juric aspetta il suo rinforzo sulla trequarti: lo vuole in tempo per la Coppa Italia

Era atteso ieri pomeriggio per le visite mediche di rito, prima di mettere la firma sul contratto. Invece per Miranchuk si dovrà attendere ancora. Potrebbero essere poche ore oppure no, ma al momento l’Atalanta ha bloccato il trasferimento del trequartista russo. Il Torino aveva trovato l’accordo con i nerazzurri, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato sugli 11 milioni, dal canto loro i bergamaschi attendevano rinforzi. Forse è questo che al momento ha bloccato un’operazione che però era già praticamente fatta. Juric aspetta Miranchuk e intanto ritroverà la squadra in vista di sabato: fatto Lazaro, che oggi sarà al Fila, si aspetta pure il turco Ilkhan del Besiktas, pronto ad una nuova avventura.