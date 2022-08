Calciomercato Torino / Il difensore classe 1998 viene accostato nuovamente ai granata come alternativa a Denayer e Schuur

Oltre a Jason Denayer e Peer Schuur, il Torino valuta anche altri profili per quanto riguarda il reparto difensivo. In Francia viene infatti rispolverato il nome di un giocatore che già un paio di mesi fa vi avevamo raccontato che era seguito dal dt Davide Vagnati: il possibile sostituto di Bremer potrebbe essere Wout Faes, centrale attualmente in forza al Reims. Secondo il portale francese 10 sport, la trattativa tra le due società è in fase di evoluzione. Filtra parecchio ottimismo per un acquisto che potrebbe chiudersi con un cifra che supererebbe di poco i 5 milioni di euro. Wout Faes è connazionale di Jason Denayer. Anch’esso belga, ha finora ottenuto una sola presenza con la selezione belga. Classe ’98, ha giocato in patria con le maglie di Anderlecht e Ostenda, più le esperienze nei vicini Paesi Bassi con Heerenven ed Excelsior. Dal 2020 è un giocatore dello Stade Reims, con cui ha firmato un contratto che lo lega fino al giugno 2024.