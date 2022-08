Calciomercato Serie A / L’argentino verso il ritorno in Serie A. Rugani in uscita dalla Juve. La Salernitana cerca un mediano

Una notizia che ha del clamoroso, ma che presto potrebbe tramutarsi in realtà. Secondo L’Equipe, Mauro Icardi potrebbe essere il grande colpo della prima storica stagione in Serie A del Monza. Filtra ottimismo nella trattativa, con l’argentino che tornerebbe di nuovo in Italia dopo essere stato messo alla porta dal PSG. Rimanendo in Lombardia, il Milan tratta con gli agenti di Fikayo Tomori per il rinnovo del contratto. Il giocatore, come riporta Tuttosport, è intenzionato a rimanere nel club a cui è legato fino al 2025. Un’altra notizia che scrive il quotidiano torinese è quella della possibile partenza di Daniele Rugani dalla Juventus. Tra le possibilità, il ritorno all’Empoli o una nuova esperienza all’Hellas Verona. Il sostituto sarebbe Nikola Milenkovic, su cui c’è il forte pressing dell’Inter.

Bologna su un difensore, la Samp vuole Villar

Rimanendo in tema difensori, il Bologna è sulle tracce di Omar Alderete: classe ’96 di proprietà dell’Herta Berlino, la scorsa stagione in prestito al Valencia. Secondo La Repubblica, è lui il più indiziato a sostituire Theate. A frenare l’operazione è la richiesta dell’Herta di 10 milioni. L’alternativa è Lucumì del Genk. Per i felsinei è in uscita Nicola Sansone che – fonte Sky Sport – potrebbe fare ritorno al Sassuolo. Passando alla mediana, la Salernitana guarda all’estero per rinforzarsi. Il Mattino scrive dell’interesse dei campani per Ajdin Hrustic, 26enne di proprietà dell’Eintracht Francoforte. La Gazzetta dello Sport vede invece in pole position il centrocampista dell’Ascoli, Dario Saric. Classe ’97, su di lui c’è anche la Sampdoria. Si complica invece la trattativa che porta a Yusuf Yazici. Lo Spezia si è assicurato Viktor Kovalenko dall’Atalanta per 2 milioni di euro. Contratto fino al 2026 per l’ucraino. Infine, la Sampdoria vede ormai sfumare la pista Lucas Torreira. L’obiettivo è ora Gonzalo Villar che, come riporta Repubblica, potrebbe andar via da Roma con un prestito con obbligo di riscatto.