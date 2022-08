Calciomercato Torino / Accordo già trovato, ma ci vuole pazienza. L’Atalanta cerca il sostituto del russo e Juric freme

E’ tutto fatto per Aleksej Miranchuk, ma non proprio del tutto. Bisognerà ancora pazientare per l’arrivo del nazionale russo sotto la Mole. Come già riportato in un precedente articolo, il Torino ha da qualche ora trovato l’accordo con l’Atalanta. L’operazione è chiusa e prevede un prestito stagionale con riscatto fissato a 11 milioni di euro, così come sono già limati i dettagli sul contratto tra il giocatore e il suo nuovo club. Cosa manca dunque per le visite mediche e per vederlo sgambare al fianco dei nuovi compagni di squadra? Se l’Atalanta ha già ben chiaro come muoversi in uscita, non si può dire lo stesso di quello in entrata. Il club orobico non ha ancora trovato il sostituto di Miranchuk e di conseguenza tiene in stallo il suo tesserato. Di visite mediche anche per quest’oggi non se ne parla, sperando che i continui rinvii non si ripetano all’infinito. Il primo a tifare per un acquisto dei bergamaschi è Ivan Juric, il quale spera di accogliere il suo nuovo interprete per la trequarti il prima possibile. Sabato ci sarà il debutto ufficiale e il tecnico auspica di poter scrivere il suo nome tra i convocati e giocarsi il mancino di Miranchuk come carta volta a scardinare la difesa del Palermo.