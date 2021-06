Calciomercato Torino / La permanenza in granata di Karol Linetty è tutt’altro che certa, l’Europeo può essere una vetrina importante per lui

Solamente un anno fa Karol Linetty era il colpo di mercato del Torino, il regalo di benvenuto da 7,5 milioni di euro di Urbano Cairo a Marco Giampaolo per il suo 4-3-1-2 (il tecnico avrebbe poi desiderato anche un regista e un trequartista, ma questo è un altro discorso). Dodici mesi il calciatore polacco è invece finito ai margini della squadra, pronto a partire nel caso in cui sulla scrivania granata arrivasse un’offerta allettante: il suo futuro è però tutto da scrivere e potrebbe dipendere anche dall’Europeo.

Calciomercato Torino: Linetty vuole impressionare Juric

E’ noto che i grandi tornei per le nazionali, come appunto l’Europeo o i Mondiali, sono vetrine importanti per i calciatori: riuscire a essere protagonisti in queste manifestazioni può voler dire vedersi aperte delle porte che fino a qualche settimana prima erano chiuse. Ad aprire la propria porta a Linetty non è scontato che sia per forza un’altra società, potrebbe essere lo stesso Ivan Juric a farlo: il centrocampista e l’allenatore fino a questo momento delle rispettive carriere non si sono mai incrociati (se non da avversari) e il neo tecnico del Torino, pur avendo le idee molto chiare sulla squadra che vorrebbe, vuole anche valutare i giocatori in rosa per capire se possano essere utili al proprio gioco.

Le partite con la Polonia all’Europeo potrebbero essere un’occasione per Linetty per mettersi in mostra anche agli occhi di Juric, anche perché da parte del centrocampista la voglia di riscattarsi in granata non può certo mancare. Certo, prima dovrà sgomitare con i propri compagni di squadra per ritagliarsi quello spazio in campo con la propria nazionale che ha perso dopo una stagione altamente deludente con la maglia del Torino.