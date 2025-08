Il Torino ha comunicato sui propri canali ufficiali che il centrocampista classe 2005 è stato ceduto a titolo definitivo alla squadra umbra

Marco Longoni alla Ternana, è ufficiale. Dopo aver trascorso l’ultima stagione in prestito al Cagliari Under 20 e al Bologna Under 20, l’esterno di centrocampo classe 2005 è ora diventato un nuovo giocatore della squadra umbra.

Il Torino ha annunciato il trasferimento sui propri canali ufficiali, augurando il meglio al giovane giocatore: “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto alla Ternana Calcio, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Longoni. Il Torino saluta Marco con un in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera.”