Ruggero Ludergnani diventerà il nuovo responsabile del settore giovanile del Torino: l’annuncio del suo addio alla Spal

Ruggero Ludergnani ha rescisso il suo contratto con la Spal. Era un passaggio obbligato, per il dirigente, prima del suo trasferimento al Torino. In granata prenderà il posto di Massimo Bava, sollevato dall’incarico nella giornata di giovedì. Ludergnani sarà dunque il nuovo responsabile del settore giovanile: l’ufficialità del suo approdo al Toro è attesa in giornata.