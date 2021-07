Calciomercato Torino / Depositato in Lega il contratto di Giacomo Zanotel: è un attaccante classe 2004 in arrivo dal Pordenone

Era tutto fatto, mancava solo l’ufficialità: il Torino ha depositato in Lega il contratto di Giacomo Zanotel dal Pordenone, che andrà a rinforzare il settore giovanile. Si tratta di un jolly dell’attacco, classe 2004, cresciuto nei ramarri. Nell’ultima stagione ha giocato già nel campionato di Primavera 2, da sotto età, mettendo a segno tre gol in diciassette presenze. In carriera ha giocato soprattutto da ala sinistra, ma può giocare anche dalla parte opposta e da seconda punta. Potrebbe essere un rinforzo non solo per l’Under 18, ma anche per la nuova Primavera che Ludergnani sarà chiamato a costruire.