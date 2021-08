Calciomercato Torino / Lyanco non è stato nemmeno convocato per la partita di Coppa Italia contro la Cremonese

Il borsone con scarpe, parastinchi e tutto il necessario per giocare contro la Cremonese l’ha lasciato dentro l’armadio, le valigie per il viaggio verso una nuova squadra e un’altra città ha invece già iniziato a prepararle: la mancata convocazione di Lyanco per la gara di Coppa Italia è un segnale chiaro riguardo al suo futuro che sarà lontano dal Torino. Non è certo un mistero che il brasiliano abbia manifestato la propria volontà di cambiare squadra e Davide Vagnati ha tutta la voglia di accontentarlo. Il prima possibile.

Calciomercato Torino: Lyanco da cedere

La rottura tra Lyanco e il Torino è ormai totale e il dt ha messo tra la sua cessione tra le priorità di mercato: la volontà della società granata è quella di cedere a titolo definitivo il giocatore, per questo motivo l’ipotesi di un suo passaggio al Flamengo (che lo vuole in prestito) è poco percorribile. Il Betis Siviglia resta in prima linea ma Vagnati sta provando anche a inserirlo nella trattativa per Sebastian Walukiewicz del Cagliari. Nei prossimi giorni il dt granata sarà impegnato nel cercare una soluzione alla vicenda Lyanco che possa accontentare tutte le parti in causa: il Torino da una parte, il calciatore dall’altra. Una soluzione rapida della questione se la augura anche Ivan Juric che, se da una parte sta aspettando ancora dei rinforzi (anche in difesa), dall’altra vuole avere a disposizione solamente giocatori motivati nel restare.