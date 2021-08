Ivan Juric conferma Andrea Belotti dopo la partita contro la Cremonese: “Mi ha detto che vuole essere il capitano del Torino”

Se non è la parola fine alla telenovela, poco ci manca. Andrea Belotti resterà al Torino anche nella prossima stagione, parola di Ivan Juric. Il tecnico, dopo la partita, ha di fatto confermato quanto dichiarato poco prima da Rolando Mandragora, che già aveva annunciato la volontà del Gallo di rimanere, ancora per quest’anno almeno, il capitano del Toro. Ecco le parole del tecnico, riportate da Sport Mediaset: “Ci siamo parlati due settimane fa, quando è tornato ad allenarsi, e lui mi ha detto che vuole rimanere e che non vuole andare via. Vuole restare ed essere il capitano, fare quest’anno al Torino e vedere come va e poi decidere: questa è la sua idea. Ha tanto coraggio di rifiutare tanti soldi e rischiare, però da due settimane lui mi ha detto questo. Lui è stato molto chiaro, devo dire. Ci siamo parlati, mi ha detto che ha tanta voglia, poi nel calcio succede qualsiasi cosa però il suo desiderio è di rimanere a Torino anche il prossimo anno”.