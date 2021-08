Calciomercato Torino / Juric ha chiesto a gran voce rinforzi, anche a centrocampo: Lukic in calo, Amrabat e Maggiore sono gli obiettivi

“Servono rinforzi, così non andiamo da nessuna parte”: più chiaro di così, Ivan Juric non poteva esserlo. Il suo Torino, nella partita vinta solo ai rigori contro la Cremonese, ha dimostrato di non avere un’identità chiara. Di fare una rivoluzione non c’è tempo adesso – e forse, visto l’andamento del mercato, non ce n’è mai stata la volontà -, ma ora occorre puntellare la rosa, inserendo tre titolari. Uno dei quali a centrocampo, accanto a Mandragora. Lì, in Coppa Italia, ha giocato Sasa Lukic. Ma non ha convinto, anzi, è risultato il peggiore dei suoi: ha commesso tanti errori ed è stato nel complesso ben poco dinamico. E’ lontano dall’essere il centrocampista totale che Juric vorrebbe nel cuore della mediana. Non ha insomma il peso specifico – né le caratteristiche, ma quello era a priori evidente – del Sofyan Amrabat visto a Verona.

Vagnati lavora per il centrocampo: la situazione

Lui è uno degli obiettivi del direttore tecnico Vagnati. La pista è complicata, come vi raccontavamo la scorsa settimana su queste pagine, ma il dt sta facendo un tentativo, ragionando per ora sulla base del prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina, che ha acquistato il calciatore pagandolo 20 milioni di euro, per ora non è convinta della formula. In settimana se ne riparlerà. All’orizzonte resta la pista che porta a Giulio Maggiore. La mezzala è però uno dei punti fermi del nuovo Spezia di Thiago Motta: ecco perché anche l’alternativa non è facilmente percorribile. A Juric, in ogni caso, serve un acquisto di valore. Le seconde scelte non sono ammesse.