Calciomercato Torino / Vagnati prova ad accontentare Juric con Amrabat, portare il centrocampista sotto la Mole non è però semplice

“Far riposare Amrabat? No, no. Gioca finché muore” disse Ivan Juric durante una conferenza stampa al Verona. Bastano queste parole per spiegare quanto l’allenatore croato stimi il centrocampista marocchino che in gialloblù, proprio sotto la sua guida, ha giocato quella che finora è la sua miglior stagione in carriera. Juric ora ha indicato proprio in Amrabat il rinforzo giusto per il centrocampo del Torino: è lui, secondo il tecnico, il giocatore giusto da affiancare a Rolando Mandragora per il suo 3-4-2-1. E’ per questo motivo che Davide Vagnati ha iniziato a intrecciare i primi discorsi con la Fiorentina e con l’entourage del giocatore ma portarlo sotto la Mole è tutt’altro che semplice.

Calciomercato Torino: per Amrabat si lavora per il prestito con diritto di riscatto

Un anno e mezzo fa Rocco Commisso aveva acquistato Amrabat per circa 20 milioni di euro ma la prima stagione in viola del mediano non è stata all’altezza di quella spesa: la Fiorentina ha quindi aperto alla cessione del giocatore ma vorrebbe rientrare della spesa e non mettere a bilancio una minusvalenza. Il Torino non ha però intenzione di spendere quella cifra per Amrabat e per questo Vagnati sta lavorando sul prestito con diritto di riscatto del giocatore, una formula che non sembra però entusiasmare i viola. La trattativa è complicata ma il dt, pur continuando a monitorare altre piste (tra le quali Giulio Maggiore dello Spezia), sta cercando di portare avanti la trattativa.

La prossima settimana, dopo gli impegni di Coppa Italia sia del Torino che della Fiorentina, sono previsti nuovi contatti tra le due società. Amrabat si è tra l’altro da poche settimane operato a causa di una pubalgia e al momento sta svolgendo un programma di lavoro personalizzato e non è a disposizione di Vincenzo Italiano, come non lo potrebbe essere di Ivan Juric.