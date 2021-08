Calciomercato Torino / Il papà di Lyanco ha rilasciato delle dichiarazioni aperndo alla pista Flamengo che sarebbe un’alternativa al Betis

Marcelo Vonjovic, padre e procuratore di Lyanco è intervenuto ai microfoni di Yahoo Esportes parlando della pista Flamengo come alternativa al Betis Siviglia. Il padre del difensore brasiliano ha così dichiarato: “Il Flamengo sarebbe un’ottima alternativa. Basta vedere cosa è successo con altri brasiliani che erano in Europa e sono stati assunti, come Gabigol, Gerson, Pedro. Il club brasiliano lo ha chiesto in prestito ma il Torino preferirebbe venderlo”. Lyanco è ormai da diverso tempo che è fuori dai progetti del Toro perché non è riuscito a conquistare la fiducia di Juric così da chiedere di essere ceduto.

Betis Siviglia: l’ostacolo per Lyanco è il fair play finanziario

Marcelo Vonjovic sul Betis Siviglia da diverso tempo sulle tracce di Lyanco ma senza aver mai affondato il colpo ha detto: “Anche il Betis ha mostrato interesse e sta pensando di acquistarlo definitivamente. Ma il fair play finanziario in Spagna è diventato un ostacolo e c’era persino bisogno per i club di andare in tribunale per avere il diritto di assumere”. La cessione del difensore brasiliano potrebbe sbloccare il mercato in entrata del Toro, con Juric che da qualche settimana chiede dei rinforzi con la nuova stagione che sta per cominciare.