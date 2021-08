Calciomercato Torino / Il club granata ha comunicato di aver ceduto in prestito Samuele Lovaglio alla Fermana

Samuele Lovaglio è stato ceduto in prestito alla Fermana. A comunicarlo è stato il Toro con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Ecco la nota pubblicata dal club granata: “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto alla Fermana Football Club, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2022, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuele Lovaglio”. Per l’attaccante classe 2002 sarà una grande opportunità per fare esperienza e crescere in serie C. Sul giocatore c’era anche l’interesse di Foggia, Fiorenzuola e Gubbio.