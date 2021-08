Calciomercato Torino / Orsolini e Brekalo costano cari, Cairo e Vagnati continuano a tenere in considerazione Messias

L’interesse del Torino verso Junior Messias non è sopito. I granata stanno tenendo aperta anche la trattativa per il trequartista del Crotone, pur senza – per ora – rilanciare. Cairo e Vagnati, infatti, non vogliono perdere un’opportunità coltivata fin dai primi giorni di giugno, anche se mai è stata veramente vicina a concretizzarsi. E così stanno portando avanti alcuni contatti informali con l’entourage del calciatore, continuando a confermare l’intenzione di fare un nuovo tentativo con il Crotone, se nessuna delle altre piste in ballo dovesse sbloccarsi. In controluce si leggono, dietro a questa strategia di interessata attesa, le alte valutazioni ricevute per Orsolini e Brekalo da Bologna e Wolfsburg.

Messias in stand-by: ma il Toro non lo ha mollato

Questi ultimi sono profili più giovani ma più costosi di Messias. E il budget del Torino, soprattutto senza cessioni, non consente ai granata di raggiungere cifre del genere senza lavorare su formule che aiutino a dilazionare il pagamento (come il prestito con diritto di riscatto proposto alla Fiorentina per Amrabat). In attesa degli sviluppi che arriveranno dopo Ferragosto, il Toro resta dunque vigile sul 30 del Crotone, agevolato da una concorrenza rada e poco agguerrita.

Nelle scorse settimane, il ds dei pitagorici era uscito allo scoperto: “Il Toro non affonda, forse non è convinto”. Un modo per stanare i granata, che però non hanno in alcun modo sbloccato lo stallo creatosi da diverse settimane a questa parte. Eppure a Juric serve un trequartista, ed è cosa nota da tempo al club.