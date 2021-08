Calciomercato Torino / Il papà di Lyanco parla delle difficili trattative per l’addio del figlio. E il Toro è fermo su Goldaniga e Walukiewicz

A sentire il papà di Lyanco, che del centrale fa anche l’agente, per mettere nero su bianco l’addio al Torino servirà ancora del tempo. Sì, il Betis Siviglia è seriamente interessato a lui, ma “il fair play finanziario in Spagna è diventato un ostacolo”. Tradotto: nella trattativa ci sono differenze economiche importanti, sia per raggiungere l’accordo tra club sia per comporre un contratto soddisfacente tra il giocatore e i beticos. E così il Toro resta fermo a a guardare, perché i granata non vogliono, al momento, intervenire sul mercato in entrata senza la certezza della cessione.

Walukiewicz e Goldaniga: i nomi in entrata

I nomi attualmente sul tavolo di Vagnati sono due: Sebastian Walukiewicz ed Edoardo Goldaniga. Il primo è un’idea da tempo. Il Torino ci ha provato a inizio mercato e ha avuto nuovi contatti di recente, ricevendo però la stessa risposta dal Cagliari: senza un’offerta alta, non ci sono le condizioni perché il polacco parta (si parla di una valutazione tra i 9 e i 10 milioni). Il secondo è un’opportunità venuta a galla nelle ultime ore. Ai granata è stato proposto Goldaniga, attualmente al Sassuolo, e il club lo sta prendendo in considerazione anche perché costerebbe meno. Si vedrà.

Ma Lyanco per ora blocca tutto

Intanto, però, va risolta l’incertezza attorno a Lyanco. Già la scorsa estate il centrale sembrava sul punto di salutare: ci fu un lungo flirt con lo Sporting Lisbona ma alla fine non se ne fece nulla. Ora il Toro teme un epilogo analogo. Il papà del calciatore ha rivelato che esiste una seconda pista, oltre al Betis, quella che porta al Flamengo. La richiesta di prestito è stata però rispedita al mittente: Cairo e Vagnati vogliono cedere Lyanco a titolo definitivo. Non sarà facile, e in più il tempo scorre, inesorabile.