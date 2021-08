Calciomercato Torino / Già un anno fa Davide Vagnati aveva messo nel mirino Filip Marchwinski, trequartista classe 2002 del Lech Poznan

Junior Messias, Riccardo Orsolini, Josip Brekalo ma anche Filip Marchwinski. In queste settimane di ricerca di un trequartista, Davide Vagnati non si è dimenticato del fantasista classe 2002 di proprietà del Lech Poznan che già un anno fa aveva seguito. Il Torino è infatti tornato a seguire il calciatore polacco che, nel frattempo, ha anche esordito (e segnato) con la maglia della nazionale Under 21 del suo Paese: è un vecchio pallino del dt granata che in questi mesi non lo ha mai perso d’occhio.

Calciomercato Torino: Marchwinski seguito da un anno

Un anno fa il Torino provò a intavolare una trattativa con il Lech Poznan che prevedeva uno scambio con Vitalie Damascan, il club polacco non si dimostrò però interessato e l’affare si arenò ben presto. Conferme che la società granata sia ora tornata sul giocatore arrivano direttamente dalla Polonia: secondo i media locali, un osservatore granata era presente nella serata di venerdì a Nieciecza per assistere a Bruk-Bet Termalica-Lech Poznan (partita terminata 3-1 per gli ospiti), partita in cui ha giocato (seppur solo una ventina di minuti nel secondo tempo) proprio Marchwinski.

Calciomercato Torino, seguito anche Radwanski?

Secondo quanto riportato Przegląd Sportowy l’emissario del Torino avrebbe visionato anche un calciatore della squadra di casa, Adam Radwanski, centrocampista classe 1998 il sui valore di mercato, secondo il noto portale Transfermakt, si aggira intorno ai 300.000 euro. Un profilo certamente non di primo piano quello di Radwanski, considerato che non si tratta neanche di un calciatore giovanissimo (ha già compiuto 23 anni), per il quale, almeno per il momento, non si hanno però conferme.